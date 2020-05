Occasionverkopen dalen stevig in april

De verkoop van tweedehands auto’s is in april bijna een vijfde lager uitgevallen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat becijferde dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive. In totaal veranderden vorige maand 124.786 gebruikte personenauto’s van eigenaar.

Dat was een afname van 18,8 procent ten opzichte van april 2019. Opvallend is dat de afname bij autobedrijven met 23,5 procent veel groter was dan die bij de verkopen tussen particulieren onderling (min 8,7 procent).

Volkswagen was met afstand het favoriete merk voor tweedehands auto’s. Peugeot en Opel, beide onderdeel van autoconcern PSA, staan op plaatsen twee en drie.