Occasionverkoop lager dan vorig jaar

De verkoop van tweedehands auto’s is in juni met 2,3 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De afname was het grootst in verkopen tussen particulieren onderling, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau VWE Automotive. In totaal verruilden 162.262 tweedehands auto’s van eigenaar.

Bij autobedrijven werden 102.103 voertuigen verkocht, een daling van 1,9 procent. Particulieren verhandelden onderling nog eens 60.159 wagens. Dat is 4,7 procent minder dan in juni 2016. Volkswagens waren het populairst als tweedehands auto.