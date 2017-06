Occasion vindt steeds sneller nieuwe eigenaar

Tweedehands auto’s staan steeds korter te koop. De gemiddelde verkooptijd van occasions bij autobedrijven daalde vorig jaar van 74,4 naar 72,8 dagen. Dat is de kortste zogeheten statijd in tien jaar, zo meldt VWE Automotive woensdag in zijn Nationaal Occasion Onderzoek.

In 2009 stond een occasion nog gemiddeld 88 dagen te koop. Sinds 2014 is sprake van een onafgebroken daling en die trend zet zich dit jaar voort.

De kortere verkooptijd komt vooral doordat steeds meer consumenten occasions kopen in plaats van nieuwe auto’s. Tegelijk bieden autobedrijven steeds nieuwe tweedehandsjes aan die makkelijker te verkopen zijn.

Vooral elektrische auto’s staan kort te koop. Dat heeft vooral te maken met het nog geringe aanbod van zulke auto’s. Bij de merken verwisselen Volkswagens het snelst van eigenaar.