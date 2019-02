‘Obligatiekoning’ Bill Gross met pensioen

De bekende Amerikaanse obligatiebelegger Bill Gross vertrekt bij vermogensbeheerder Janus Henderson om met pensioen te gaan. De 74-jarige Gross kwam ruim vier jaar geleden werken bij Janus, nadat hij met ruzie was vertrokken bij vermogensbeheerder Pimco, die hij zelf had opgericht. Gross gaat zich nu toeleggen op het beheer van zijn eigen vermogen.

In een toelichting zei Gross in de afgelopen ruim veertig jaar „een fantastische rit” te hebben gemaakt als obligatiehandelaar. Zijn bijnaam luidde dan ook de ‘Bond King’, ofwel obligatiekoning. In september 2014 vertrok Gross bij Pimco na onenigheid in de top. Hij was daar hoofd beleggingen. In zijn tijd bij Janus was hij een stuk minder succesvol als obligatiebelegger, met beduidend zwakkere rendementen dan bij Pimco, dat onderdeel is van het Duitse Allianz.