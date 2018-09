Obama houdt prijzig praatje in Nederland

De Amerikaanse voormalige president Barack Obama is vrijdag in Nederland. Hij is de publiekstrekker op een groot evenement over leiderschap in AFAS Live, voorheen de Heineken Music Hall, in Amsterdam. De goedkoopste kaartjes waren bijna 1000 euro.

Obama zal in een uur durend interview met Ben Tiggelaar, een schrijver van managementboeken, zijn visie geven op de thema’s leiderschap en verandering. Tiggelaar gaat de ex-president onder meer vragen hoe je als leider andere mensen met je mee kan krijgen. En niet te vergeten: hoe ga je om met tegenslag?

Het is onduidelijk hoeveel Obama verdient aan het optreden. Van Amerikaanse presidenten is bekend dat ze na hun presidentschap hoge bedragen vragen voor dit soort schnabbels. Bill Clinton is bijvoorbeeld ook een zeer gewild spreker en hij verdient er jaarlijks miljoenen dollars mee. Obama, die van 2009 tot 2017 in het Witte Huis woonde, zou voor sommige speeches al zo’n 400.000 dollar hebben opgestreken.

De organisator van het zogeheten Forward Thinking Leaderschip-seminar is DenkProducties. Dat bedrijf is gespecialiseerd in dit soort evenementen. Andere uitgenodigde sprekers zijn bijvoorbeeld leiderschapscoach Marshall Goldsmith en onderhandelexpert Dan Shapiro. Ook de Nederlandse ondernemers Ali Niknam, bekend van onlinebank Bunq, en Alexander Klöpping van digitale nieuwskiosk Blendle zijn in het dagprogramma opgenomen.