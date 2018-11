NXP: ordergroei auto-componenten trager

Het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors ziet de groei van het aantal orders voor auto-componenten vertragen. Dat kwam donderdag naar voren uit een handelsbericht van de onderneming, de grootste leverancier van chips aan de auto-industrie.

„De ordergroei voor auto-onderdelen was beperkt, omdat sommige grote autobouwers bezuinigen op hun gebruik van chips”, aldus topman Richard Clemmer in een verklaring. Het afgelopen derde kwartaal dikte de autogerelateerde omzet overigens nog met 4,4 procent aan tot 990 miljoen dollar.

Eerder dit jaar liep een overname van NXP door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm spaak op bezwaren van Chinese toezichthouders. NXP kreeg als compensatie voor het afketsen van de overname 2 miljard dollar van Qualcomm. Dat geld gaat voor een deel terug naar aandeelhouders, maar stuwde ook het resultaat in het derde kwartaal. NXP zag de nettowinst aandikken tot maar liefst 1,8 miljard dollar.

De totale omzet van NXP kwam in de periode uit op 2,5 miljard dollar, zo’n 2,4 procent meer dan een jaar eerder. Voor het huidige vierde kwartaal rekent NXP op een omzet in een bandbreedte tussen de circa 2,3 miljard dollar en bijna 2,5 miljard dollar.

Onlangs werd bekend dat NXP met ingang van 5 november wordt opgenomen in de Nasdaq 100-index op de beurs in New York. In deze prestigieuze lijst vervangt NXP het softwarebedrijf CA. In de Nasdaq 100 staan de honderd grootste niet-financiële bedrijven met een notering aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Dit wordt gemeten aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf.