NVWA: Van boerderij Eck en Wiel alleen witte eieren schadelijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt niet langer voor bruine eieren die van een kippenboerderij uit Eck en Wiel komen. Alleen witte eieren van het bedrijf bevatten zoveel van het verboden insecticide fipronil dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

De mededeling op de website, die er sinds maandagavond op stond, is woensdag aangepast. In plaats van het kale bedrijfsnummer vermeldt de NVWA nu de complete eicode 2-NL-4015502. Eerder waren het eerste cijfer en de twee laatste cijfers vervangen door kruisjes die „voor elk cijfer” konden staan.

De 2 wijst op de manier waarop de kippen worden gehouden, in dit geval in een scharrelstal. De cijfers 02 zijn het stalnummer. De boerderij van de de familie Van Leeuwen heeft twee stallen. De kippen in stal 2 leggen witte eieren. De kippen in de andere stal kunnen naar buiten (vrije uitloop) en leggen bruine eieren. Die eieren leveren geen acuut gevaar op voor de volksgezondheid.

De familie Van Leeuwen verklaarde woensdag in het Reformatorisch Dagblad al dat eieren uit de vrijeuitloopstal niet besmet konden zijn, omdat die stal niet met fipronil was behandeld.

Overigens was woensdagmorgen nog het complete bedrijf van Van Leeuwen geblokkeerd, net als dat van zo’n 180 collega’s die met de fipronilaffaire te kampen hebben.

Een perswoordvoerder van de NVWA zei woensdagmiddag dat de vrijeuitloopstal van Van Leeuwen is vrijgegeven. „Het bedrijf kan garanderen dat de eierstromen uit de twee stallen volledig gescheiden blijven. Dat was de voorwaarde”, aldus de woordvoerder.

De familie Van Leeuwen was halverwege de middag nog niet op de hoogte. „Raar dat wij van niets weten. Maar ik ben natuurlijk wel heel blij dat onze bruine eieren niet meer als gevaarlijk worden bestempeld”, zei Bert van Leeuwen in een eerste reactie. De boer besloot zelf contact op te nemen met de NVWA en kreeg toen een teleurstellende mededeling. „Ik krijg te horen dat ons hele bedrijf nog is geblokkeerd. De uitslag van de bemonstering van de vrijeuitloopstal is nog niet boven water.”