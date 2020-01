NVWA onderzoekt mogelijke misstanden bij slachthuis

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat uitzoeken of er overtredingen zijn begaan bij slachthuis Westfort in IJsselstein. Aanleiding vormt berichtgeving van RTL Nieuws op basis van undercoverbeelden die vorig jaar zomer bij het slachthuis zijn gemaakt door onderzoeksgroep naar dierenwelzijn Ongehoord.

Daaruit zou blijken dat varkens vrachtwagens uit worden geslagen, kreupele varkens aan hun staart worden getrokken en zieke dieren worden opgejaagd.

Volgens RTL Nieuws is op enkele beelden te zien dat dierenartsen van de NVWA staan toe te kijken als varkens worden geslagen. Soms zou zelfs te zien zijn dat dierenartsen zelf ook met een peddel varkens slaan.

Varkens slaan mag niet, twittert de NVWA over de kwestie. „Zeker een dierenarts van de NVWA hoort dat niet te doen. Waar uit beelden blijkt dat dat wel gebeurt, is dat voor ons reden voor intern onderzoek.” De tweet houdt volgens een zegsvrouw in dat de NVWA gaat kijken wat precies is gebeurd. „Daar betrekken we degenen bij die erbij zijn betrokken, in ieder geval ook een of meerdere NVWA-medewerkers.”

Ongehoord stelt te vrezen voor wat er gebeurt in andere slachterijen. „Als de modernste slachterij van Nederland, die Beter Leven en biologisch vlees levert aan Ekoplaza en de Spar, zo met dieren omgaat, dan is de praktijk in andere slachterijen waarschijnlijk nog schokkender.”

Westfort heeft in een reactie aan RTL Nieuws laten weten geschrokken te zijn van de beelden. „Hardhandig opdrijven en slaan van varkens kan niet en mag niet. Wij nemen hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.” Het bedrijf heeft naar eigen zeggen direct maatregelen genomen. Zo is het permanente cameratoezicht geïntensiveerd, is een eigen onderzoek ingesteld en zijn de regels „op stal” aangescherpt. „Wij doen alles wat nodig is om herhaling te voorkomen. Dit is in lijn met de reputatie van ons bedrijf dat gezien wordt als toonaangevend op het gebied van dierenwelzijn.”