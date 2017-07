NVWA blokkeert tientallen pluimveebedrijven na vondst insecticide op eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is woensdag begonnen met het uit voorzorg blokkeren van tientallen leghennenbedrijven omdat er mogelijk een verboden insectide in de eieren zit. Dat meldt de organisatie op haar website.

Sinds zaterdag zitten al zeven Nederlandse bedrijven met legkippen op slot omdat het middel fipronil in de eieren bleek te zitten. Geblokkeerde bedrijven mogen geen eieren, kippen of mest meer afvoeren. Bij vier van de zeven bedrijven worden eieren teruggehaald uit het handelskanaal. Er is volgens de NVWA geen direct gevaar voor de volksgezondheid.

Fipronil is een middel tegen bloedluis bij pluimvee, maar gebruik in de veehouderij is bij wet verboden. De zaak kwam aan het rollen nadat vorige maand fipronil in Belgische eieren werd aangetroffen. In Nederland leidde het spoor onder meer naar bloedluisbestrijdingsbedrijf ChickFriend in Barneveld, meldt boerenorganisatie LTO Noord.

Volgens LTO Noord worden alle Nederlandse bedrijven die sinds 1 januari met ChickFriend hebben gewerkt, geblokkeerd. Dat zijn er mogelijk meer dan honderd, denkt de organisatie.

Inspecteurs nemen bij alle bedrijven die geblokkeerd worden, monsters van eieren, leghennen en mest. Wanneer in deze monsters geen fipronil wordt aangetroffen, geeft de NVWA de bedrijven weer vrij. Treft de voedselwaakhond wel fipronil aan, dan blijven de bedrijven geblokkeerd. Zij moeten uitgeleverde eieren terughalen uit het handelskanaal.

Bedrijven die sinds 1 januari géén zaken hebben gedaan met ChickFriend, moeten dit volgens LTO Noord schriftelijk bevestigen.

In het onderzoek heeft de NVWA tot nu toe in eieren geen concentraties aangetroffen die een direct gevaar voor de volksgezondheid zijn. Bij langdurige consumptie van eieren die fipronil bevatten, kunnen er volgens de NVWA mogelijk wel schadelijke effecten optreden.