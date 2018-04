NVM: Woningmarkt wordt steeds krapper

De woningmarkt raakt steeds meer in de knel. Het woningaanbod neemt af, de prijzen lopen verder op en het wordt voor consumenten steeds moeilijker om aan een enigszins betaalbare koopwoning te komen. Dat zegt voorzitter Ger Jaarsma van makelaarsvereniging NVM bij de presentatie van de meeste recente verkoopcijfers.

Eind vorig jaar liep het aantal verkochte woningen voor het eerst sinds de crisis terug. Na die daling met 6 procent zakte de woningverkoop in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs met bijna 13 procent. In totaal verwisselden bij alle makelaars samen 48.000 woningen van eigenaar.

De NVM waarschuwt al langer voor de toenemende krapte. Die komt onder meer doordat tijdens de crisis te weinig nieuwe woningen zijn gebouwd en de achterstanden nog lang niet zijn weggewerkt. Voor het eerst sinds de NVM het in 2013 begon bij te houden, was sprake van een daling van de verkopen van nieuwe woningen. Het aanbod van nieuwe woningen stabiliseerde. Ten opzichte van een kwartaal eerder was zelfs sprake van een daling.

Jaarsma wil ingrijpende maatregelen om de woningmarkt weer gezond te maken. „Daar zit een belangrijke rol voor alle partijen: overheden, bouwers en projectontwikkelaars en NVM-makelaars en -taxateurs. Of het nu gaat om bestaande bouw, nieuwbouw, huurwoningen of om de transformatie van commercieel en agrarisch vastgoed.”

De problemen doen zich overigens lang niet meer alleen voor op de overspannen huizenmarkt in Amsterdam. De woningprijzen in Rotterdam en Den Haag lopen nu zelfs sneller op dan in Amsterdam. Ook valt op dat veel Amsterdammers uitwijken naar Den Haag, waar de prijzen met bijna een kwart opliepen.

De prijs voor een gemiddelde koopwoning in Nederland steeg met 9,7 procent tot 273.000 euro. Bij appartementen was de stijging 16 procent.