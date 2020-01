NVM: omzet makelaars blijft op peil ondanks woningcrisis

De omzet van makelaars blijft ondanks de woningcrisis redelijk op peil. De inkomsten waren vorig jaar vergelijkbaar met het jaar 2018, blijkt uit de voorlopige schattingen van makelaarsvereniging NVM. Ook het aantal NVM-makelaars nam vorig jaar niet af.

De traditionele inkomstenbron, commissies uit de verkoop van woningen, staat momenteel onder druk vanwege de vastgelopen huizenmarkt. NVM-makelaars zien dan ook dat hun etalage leegloopt. Vooral in de stad moeten makelaars vechten om het aanbod, aldus voorzitter Onno Hoes van de NVM. Daartegenover staat wel dat een gemiddelde makelaar meer verdient per huis. Commissie is vaak een percentage van de verkoopprijs en een gemiddelde woning werd vorig jaar duurder.

Daarnaast compenseren makelaars teruglopende inkomsten met meer omzet uit huur en verhuur. Daar is meer vraag naar doordat mensen met een modaal inkomen nauwelijks nog een betaalbare koopwoning kunnen vinden. Ook schakelen veel meer mensen een makelaar in voor de aankoop van een woning, aldus de vereniging.

De NVM zoekt ondertussen naar nieuwe verdienmodellen. Zo start er binnenkort een proef waarbij makelaars advies geven over werkzaamheden om het energielabel van een woning omhoog te krijgen. Voor deze nieuwe functie vraagt de makelaar op termijn een vergoeding, concludeert de voorzitter.