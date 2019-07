NVM: huurders pikken torenhoge huur niet meer

Huurwoningen met torenhoge huurprijzen gaan steeds vaker in de verkoop. Volgens Ger Jaarsma, vertrekkend voorzitter van makelaarsvereniging NVM, is het lastig voor verhuurders om ze aan de man te brengen. De huizen, bijvoorbeeld in Amsterdam, staan soms maanden leeg, zegt hij tegen het ANP.

„Wat wij van onze makelaars horen is dat niet iedereen meer bereid is om een hoge huur te betalen. Als huurders weglopen moet een verhuurder of in prijs zakken of de woning verkopen”, licht Jaarsma toe. Dat de huurprijzen zover oplopen komt doordat er een nijpend tekort is aan huizen die beschikbaar zijn voor de vrije huur.

Een en ander speelt vooral in de grote steden. Volgens Jerry Wijnen, baas de Amsterdamse makelaarsvereniging MVA, willen huizenzoekers sinds begin dit jaar voor een appartement van zo’n zestig vierkante meter binnen de ring niet meer dan maximaal 1700 euro per maand aan kale huur betalen. Wijnen wijt dat aan de tanende vraag van rijke expats. „De internationale kopers zijn tegenwoordig vaker IT-specialisten uit het voormalig Oostblok.” Maar ook het plafond bij de Nederlandse burgers is bereikt. „Zij willen ook nog op vakantie en uiteten.”

Daarnaast dringt het besef door dat de woningprijzen op de koopmarkt waarschijnlijk niet veel verder omhoog gaan, voegt Jaarsma toe. Verhuurders staan volgens hem voor een beslissing om of nu met een flinke winst te verkopen of de woning voor een langere tijd aan te houden.

De verhuurders die hun woningen in de verkoop zetten, zorgden er afgelopen kwartaal mede voor dat het aantal verkochte bestaande woningen hoger was dan een jaar geleden. Dit gebeurde voor het eerst in acht kwartalen. Institutionele beleggers als pensioenfondsen houden hun woningenportefeuilles overigens nog wel aan, aldus de makelaars. „Zij zijn minder impulsief en zitten er voor een langere termijn”, stelt Jaarsma.

Maar zelfs als particuliere verhuurders massaal hun woningen van de hand zouden doen, blijft de woningmarkt krap, is de langetermijnvisie van de scheidende NVM-preses. Hij verwacht dat het nog „jarenlang duurt voordat een evenwicht bereikt is” vooral omdat het aanbod van nieuwbouw zo structureel achterblijft bij de vraag naar woningen.