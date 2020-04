NVM: huizenprijzen nog flink in de lift in eerste kwartaal

De verkoop van bestaande woningen is in het eerste kwartaal licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. Wel gingen de huizenprijzen weer flink omhoog. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Volgens de makelaarsorganisatie zijn de effecten van de corona-uitbraak nog niet terug te zien in cijfers over het eerste kwartaal. De belangrijkste zorg van de NVM is de afname van het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen. Daardoor zal de grote krapte op de woningmarkt voorlopig nog wel aanhouden, denkt de makelaarsvereniging.