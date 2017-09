NVM: Funda is niet te koop

De populaire huizenzoeksite Funda is niet te koop. Dat meldt een woordvoerder van de huidige eigenaar, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het Financieele Dagblad (FD) had eerder bericht dat een Amerikaanse investeerder een belang wil kopen.

De zegsman bevestigde dat de NVM een brief heeft ontvangen waarin een niet nader genoemde partij een prijskaartje aan Funda hangt. Van een concreet bod was volgens hem evenwel geen sprake. Op het bedrag van 240 miljoen euro dat het FD noemt, wilde hij geen commentaar geven.

Het bestuur van de NVM is niet van plan met de brievenschrijvers om tafel te gaan. „Wij vinden dat dit moment niet opportuun, ook omdat we Funda zien als een strategische deelneming”, aldus de woordvoerder. „Het is gewoon een goed lopende website waar altijd wel interesse voor bestaat, om mee samen te werken of in te investeren”, voegde hij eraan toe.