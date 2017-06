NVM: fors meer passende nieuwe kantoren nodig

Bedrijven in Nederland zijn op diverse locaties naarstig op zoek naar nieuwe kantoren die aan hun eisen voldoen, zo meldt NVM Business donderdag na onderzoek. Hoewel er nog veel kantoorpanden leegstaan, is hier volgens de makelaarsvereniging veelal sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod.

Zo voldoen veel bestaande panden niet aan de huidige eisen voor duurzaamheid, vloeroppervlakte en open ruimtes. Ook is de locatie van bestaande panden vaak niet goed. Met name in stadscentra en nabij stations ontbreekt het volgens de makelaarsvereniging aan passende kantoren.

De afgelopen jaren zijn maar mondjesmaat nieuwe kantoorpanden gebouwd. Daarbij trekt de economie aan en zit daardoor de vraag naar werkplekken in de lift. Om aan de stijgende vraag te voldoen, wordt de komende tien jaar minstens 300.000 vierkante meter vloeroppervlakte per jaar aan nieuwbouw verwacht. Dit zal met name gebeuren in de grote steden in de Randstad.