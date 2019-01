Nvidia en Caterpillar onderuit op Wall Street

De Amerikaanse effectenbeurzen zijn maandag lager begonnen. De aandacht op Wall Street gaat onder meer uit naar de heropening van de Amerikaanse overheid, maar de blik is ook vooruit gericht op onder meer handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China en het rentebesluit van de Fed later in de week. Opvallende dalers waren Nvidia en Caterpillar, na respectievelijk een omzetalarm en een handelsbericht.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,2 procent in het rood op 24.428 punten. De bredere S&P 500 zakte 1,1 procent tot 2635 punten en schermenbeurs Nasdaq speelde 1,5 procent kwijt tot 7059 punten.

Chipbedrijf Nvidia kelderde bijna 18 procent na het verlagen van de omzetverwachting voor het vierde kwartaal. Dat deed het bedrijf onder meer vanwege de zwakkere economie, met name in China. Daardoor nam de vraag naar grafische kaarten af. Ook valt de verkoop van de nieuwste grafische kaarten tegen.

Caterpillar gaf een inkijkje in de cijfers en speelde meer dan 8 procent van zijn beurswaarde kwijt. De maker van zware machines voldeed niet aan de verwachtingen van analisten. Onder meer hogere grondstofprijzen en een afzwakkende vraag vanuit China waren daar debet aan. Voor dit jaar verwacht Caterpillar een bescheiden omzetgroei. Na het slot op Wall Street opent ook witgoedmaker Whirlpool de boeken.