NVB bevestigt bezoek Brusselse inspecteurs

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft vorige week onaangekondigd inspecteurs van de Europese Commissie over de vloer gehad. Dat heeft een woordvoerder bevestigd na berichtgeving van de Britse zakenkrant Financial Times (FT).

De concurrentiewaakhond in Brussel vermoedt dat banken in verscheidene lidstaten hebben samengespannen om nieuwe toetreders van buiten de sector, bijvoorbeeld fintechbedrijven, van hun markten te weren. Ook in Polen heeft de Europese Commissie volgens FT de brancheorganisatie van banken bezocht. Er zijn voor zover bekend geen invallen geweest bij individiuele banken.

De NVB heeft de inspecteurs volledige medewerking verleend, aldus de zegsman. Inhoudelijk wilde hij niet op de kwestie ingaan.