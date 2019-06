Nuts Groep koopt Robin Mobile van Boekhoorn

Robin Mobile wordt overgenomen door Nuts Groep. Het bedrijf achter onder meer energiemaatschappijen Budget Energie en NLE neemt de mobieletelefoonaanbieder over van investeringsmaatschappij Ramphastos van miljardair Marcel Boekhoorn en oprichter Wilfred Rottier. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Nuts Groep begon als aanbieder van energie. Inmiddels levert de onderneming, die in België het merk Elegant heeft, ook televisie, internet en vaste telefonie. Nuts Groep heeft ongeveer 700.000 klanten in Nederland en 100.000 in België.

Voor klanten van Robin Mobile verandert er niets door de overname, laten Nuts Groep en Robin Mobile weten.