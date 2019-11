NutriScore opvolger van Vinkje op voedsel

Nederland voert medio 2021 weer een voedselkeuzelogo in, als opvolger van het vroegere Vinkje. Het betreft een verbeterde variant van het Franse NutriScore, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) donderdag.

Blokhuis heeft onderzoek laten doen naar diverse varianten, waaronder het Scandinavische sleutelgatsysteem en de Britse stoplichtenvariant. Daarvan is het Franse NutriScore, dat als een soort energielabel werkt, het beste.

Dat betekent niet dat deze optie ideaal is, in verhouding met Nederlandse voedselrichtlijnen. Het logo is bijvoorbeeld te positief over witbrood. Daarom moet een internationale groep wetenschappers het logo verbeteren. „Er is nog werk aan de winkel voordat we tevreden zijn en volop kunnen doorstomen met de invoering”, zei Blokhuis.

NutriScore beoordeelt voedingsmiddelen op basis van de hoeveelheid caloriëen, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groenten en noten. De score varieert van A (gezond) tot en met E (ongezond). De Consumentenbond brak in april al een lans voor invoering in Nederland.