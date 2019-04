Nutriscore: meeste tussendoortjes niet gezond

De Consumentenbond heeft vijftig tussendoortjes voorzien van een Nutriscore, een van origine Frans voedselkeuzelogo. Met het voedselkeuzelogo moet in één oogopslag duidelijk worden hoe gezond of ongezond een tussendoortje is. Uit de proef blijkt dat slechts een vijfde van de tussendoortjes (zeer) goed scoort.

Dat liet de Consumentenbond dinsdag weten. Veel gezond ogende tussendoortjes, zoals mueslirepen, havermoutrepen en pindakaasrepen, bevatten in werkelijkheid veel suiker en/of verzadigd vet.

Nutriscore, dat producten indeelt van A (gezond) tot E (ongezond), werkt goed om zulke tussendoortjes te ontmaskeren. Zo krijgen de Zonnatura Rijstwafels yoghurt –net als Mars en KitKat– een E. Het ‘yoghurt’ laagje heeft qua voedingswaarde veel weg van witte chocolade. Een pakketje van drie wafels bevat bijna vier suikerklontjes en acht gram verzadigd vet. Ook gelijksoortige producten van hetzelfde merk kunnen heel verschillend scoren: Bolletje Goed Bezig Cranberry krijgt een D, de Havermout Naturel variant van hetzelfde merk een B.

Om te achterhalen hoe gezond een tussendoortje is, moeten consumenten nu nog alle verpakkingen omdraaien en de kleine lettertjes bestuderen. Met Nutriscore op de voorkant van de verpakkingen, is dit volgens de Consumentenbond een stuk makkelijker.

Dit in Frankrijk ontwikkelde voedselkeuzelogo geeft voedingsmiddelen een totaalscore op basis van de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten.

Beste logo

In het Nationaal Preventieakkoord heeft de Rijksoverheid vastgelegd dat er in 2020 een nieuw voedselkeuzelogo komt. De Consumentenbond vindt Nutriscore het beste voedselkeuzelogo wat er nu is en wil dat de overheid Nutriscore ook in Nederland gaat invoeren.

Begin deze maand publiceerde de bond een onderzoeksrapport over voedselkeuzelogo’s. Daaruit bleek dat 71 procent van de consumenten het een goede zaak vindt als er zo’n logo op producten wordt vermeld. Ook vond het grootste deel van de consumenten dat een logo op alle (inclusief ongezonde) producten vermeld moet worden. Verder bleken gebruikers het meest positief te zijn over logo’s die werken met verkeerslichtkleuren.

Opmerkelijk is dat de Consumentenbond Nutriscore het beste oordeelt, terwijl consumenten een lichte voorkeur gaven aan een in Groot-Brittannië gebruikte verkeerslichtlogo (69 tegenover 62 procent).

Volgens Babs van der Staak, woordvoerster van de Consumentenbond, heeft de organisatie voor Nutriscore gekozen omdat die een totaaloordeel geeft.

Het Britse verkeerslichtlogo werkt daarentegen met kleurenoordelen per voedingsstof. „Dat is weliswaar handig voor mensen die specifiek op een voedingsstof letten, zoals diabeten die suikers willen vermijden”, geeft Van der Staak toe. „Echter is het voor de meeste gebruikers het handigst dat ze in één oogopslag kunnen zien hoe gezond of ongezond een product is.”

Vinkje

De afgelopen jaren streed de Consumentenbond met succes tegen het Vinkje, een logo van de Stichting Ik Kies Bewust. De woordvoerster noemt als een belangrijke verbetering ten opzichte van het Vinkje ontwikkeld is vanuit de consument. „Het Vinkje was een initiatief van de industrie zelf. Daarom kreeg een product nooit een rood Vinkje.”

De Consumentenbond vond het groene en blauwe Vinkje „onduidelijk en misleidend.” Op aandringen van de bond heeft de regering de vinkjes afgelopen twee jaar uit de supermarkt laten verwijderen.