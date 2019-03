Nuon verrast door besluit Hemwegcentrale

Nuon reageert verbaasd op het nieuws dat zijn kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam volgend jaar moet sluiten. Het kabinet gaf het energiebedrijf aanvankelijk tot 2024 de tijd om de centrale te sluiten, maar heeft die deadline volgens bronnen op het Binnenhof nu vervroegd.

„Het is vervelend dat onze medewerkers dit via de pers moeten vernemen”, zegt een woordvoerder. Nuon houdt voorlopig nog vast aan het regeringsbesluit dat de Hemwegcentrale uiterlijk in 2024 dicht moet. „Dat is tot nu toe onze enige zekerheid.”

De vervroegde sluiting van de kolencentrale is een van de maatregelen die het kabinet neemt om te voldoen aan de doelen in de klimaatzaak van Urgenda. Volgens die organisatie gaan de milieudoelen van de regering niet ver genoeg. Zowel de rechtbank als het gerechtshof gaf Urgenda daarin gelijk.

Hemwegcentrale Amsterdam volgend jaar dicht