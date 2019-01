Nuon-moeder koopt energiebedrijf Delta

Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, neemt de Zeeuwse energieleverancier Delta Energie over. Het Zweedse bedrijf laat Delta onafhankelijk van Nuon opereren. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Het Zeeuwse energie- en telecombedrijf Delta werd eerder al gesplitst in een bedrijf dat energie produceert, PZEM, en een bedrijf dat telecomdiensten en energie levert. Dat laatste bedrijf werd eind 2017 aan de Zweedse investeerder EQT Infrastructure verkocht. Die geldschieter had ook al kabelaanbieder CAIW in handen.

EQT verkoopt nu de tak die energie levert aan Vattenfall. Daarbij gaan geen banen verloren en ook voor klanten verandert er niets. Delta Energie blijft op het gebied van klantenservice en verkoop nog wel deels samenwerken met voormalig zusterbedrijf Delta Fiber.

De ondernemingsraad van Delta Energie moet de overname door Vattenfall, dat van de naam Nuon in Nederland af wil, nog goedkeuren. Ook toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet zijn fiat geven.