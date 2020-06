‘NUON bracht onterecht kosten bij zakelijke klanten in rekening’

Het voormalige energiebedrijf NUON, dat nu Vattenfall heet, heeft jarenlang grootzakelijke klanten laten betalen voor de capaciteit van hun aansluiting. Daarvoor betaalden zij ook al bij hun netbeheerder. Dat meldt het platform ClaimShare, dat met de nieuwe stichting NUON-claim ondernemers gaat helpen de schade terug te vorderen.

Het zou gaan om duizenden klanten die gemiddeld 4200 euro per jaar te veel betaalden. Voor de eeuwwisseling werd de energielevering verzorgd door het regionale energiebedrijf, dat zowel de energie leverde als het energienet onderhield. Klanten ontvingen daarom één factuur voor alle diensten. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2001 ontvangen klanten met een grootverbruik-aansluiting een aparte factuur van het netbeheer en één voor de energielevering. NUON/Vattenfall zou onoplettende klanten echter nog steeds een deel van de netbeheerkosten in rekening brengen.

De zaak kwam aan het licht doordat een oplettende klant de kostenpost bij het bedrijf aan de kaak stelde. Na een jaar steggelen kwam de energieleverancier over de brug en betaalde een vergoeding van 30.000 euro. Ook voor een andere klant is een advocaat van de stichting bezig een vergoeding voor deze kostenpost te krijgen.

Vattenfall stelt zelf echter dat klanten niet dubbel hebben betaald. „Dat advocatenkantoor ziet dat misschien zo, maar onze rekening bestaat uit twee delen. Een vast bedrag, dat gerelateerd is aan de hoeveelheid stroom, ook wel het gecontracteerd vermogen, en het andere deel voor hoeveel je daadwerkelijk verbruikt. Dat is de manier hoe we ons energiecontract hebben opgesteld.”

Op de vraag of Vattenfall eerder inderdaad een schadevergoeding van 30.000 euro betaalde aan een klant in deze kwestie, zegt een woordvoerder dat dat „zou kunnen”. „Dat weet ik niet precies”. Nuon ziet liever dat mensen bij hen aankloppen bij ontevredenheid over het contract dan bij de claim-stichting. „Wij willen graag tevreden klanten. Als mensen het gevoel hebben dat het contract niet in orde is, dan kunnen ze contact met ons op nemen.”