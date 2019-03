NU.nl neemt meerderheidsbelang in Pro Shots

NU.nl neemt een meerderheidsbelang in sportfotoagentschap Pro Shots. Het fotografennetwerk en het beeldmateriaal van buitenlandse persbureaus wordt daarmee onderdeel van de nieuwssite. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

Met de overname wil NU.nl zijn positie op het vlak van sportnieuws versterken. „Met de hoogwaardige foto’s van Pro Shots kunnen we onze content nog aantrekkelijker maken”, zegt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

Topman Rob Kolkman van de Nederlandse tak van NU.nl-moederbedrijf Sanoma wijst op het beperkte aantal aanbieders van persfotografie in Nederland. „Een meerderheidsbelang in Pro Shots is een volgende stap voor Sanoma in het vergroten van de onafhankelijke positie van NU.nl als grootste nieuwsplatform op tekst, audio, beeld en video.”

De ondernemingsraad van Sanoma Media Nederland moet nog goedkeuring geven aan de deal.