NU.nl neemt fotopersbureau Bruno Press over

NU.nl koopt fotopersbureau Bruno Press, dat is gespecialiseerd in entertainmentfotografie. Met de deal wil de nieuwswebsite zijn onafhankelijke positie versterken. Eerder dit jaar werd daarom ook al een meerderheidsbelang genomen in Pro Shots, bekend van zijn sportfotografie.

Volgens hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NU.nl is het erg belangrijk om nieuws snel en onafhankelijk te kunnen brengen. „Op het gebied van tekst doen we dat al vele jaren, maar door de komst van Pro Shots konden we dit ook in toenemende mate doen voor fotografie. Dankzij Bruno Press kunnen we dit nu ook voor entertainmentfotografie doen.”

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, brengen de partijen niet naar buiten. Bruno Press, dat nu nog in handen is van oprichter Nelleke Bruno, werkt voor zijn fotoaanbod samen met freelancefotografen en diverse internationale persbureaus. Het bedrijf blijft na de overname door NU.nl ook nog diensten leveren aan andere bestaande klanten. De ondernemingsraad van Sanoma Media Nederland, het moederbedrijf van NU.nl, moet nog goedkeuring geven aan de deal.