NS voorziet schrappen 2300 banen zonder gedwongen ontslagen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) verwachten de komende vijf jaar het personeelsbestand met 2300 banen in te krimpen als gevolg van de coronacrisis. Dat wil het spoorbedrijf bereiken zonder gedwongen ontslagen. In dezelfde periode gaan namelijk ook 2500 van de bijna 18.000 NS’ers met pensioen. NS wil dat alle medewerkers met een vast contract gewoon blijven.

Het vervoersbedrijf liet al eerder weten dat door het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis en de 1,5 metermaatregelen er veel minder geld binnenkomt. Het reisgedrag zal de komende jaren veranderen, maar ook rekent NS op een economische neergang wat gevolgen heeft voor de reizigersaantallen. Pas na 2024 zullen de reizigersaantallen naar verwachting weer op het niveau van vorig jaar zijn.

Het bedrijf moet tot en met 2025 dan ook 1,4 miljard euro besparen om financieel gezond te blijven en de prijs van een treinkaartje betaalbaar te houden. Tegelijkertijd wil NS blijven investeren.

Over het verwachte banenverlies is NS al in gesprek gegaan met de vakbonden en de ondernemingsraad. Omdat de te schrappen banen niet één op één overeenkomen met de banen van de mensen die met pensioen gaan, kan het betekenen dat mensen omgeschoold moeten worden. De spoorvervoerder wil nu afspraken gaan maken over zaken als werkgaranties bij flexibiliteit, scholing, arbeidsvoorwaarden en een sociaal plan.

FNV Spoor is geschrokken van de plannen van NS. „Zo’n grote krimp van het aantal medewerkers zal een ongekende weerslag op de blijvers krijgen. De NS wil feitelijk de rekening van de coronacrisis bij haar medewerkers neerleggen. Dat is natuurlijk van de zotte”, aldus Henri Janssen van FNV. De vakbond denkt dat de werkdruk op de werknemers verder toeneemt als gevolg van de ontslagen.

Verder leveren de raad van bestuur en de raad van commissarissen tot eind volgend jaar 10 procent van hun vaste salaris in vanwege de mindere financiële situatie. Daarnaast krijgt de managementlaag net onder de top dit jaar en volgend jaar geen bonussen. De raad van bestuur ziet sowieso al af van bonussen.