NS gaat deel kaartverkoop bij derden leggen

Als het aan de NS ligt kunnen hotelgasten binnenkort een kamer boeken in combinatie met een treinkaartje. Het vervoerbedrijf laat dinsdag weten in gesprek te zijn met eventuele partners die treinkilometers voor hun klanten willen inkopen. De NS wil niet alleen hotelketens, maar ook reisbureaus en vervoerbedrijven aan zich binden. Het denkt naast een hotelboeking met treinkaartje aan tankpassen die geldig zijn voor de trein of een leaseauto inclusief treinkilometers.

De NS wil zich vooral richten op de flexreiziger, die afhankelijk van het moment en de bestemming kiest voor het beste vervoermiddel. Het openbaar vervoer kan zo samensmelten met de markt voor deelauto’s, deelfietsen en andere vormen van vervoer. Een woordvoerder van de NS zegt dat er al gesprekken gevoerd worden met geïnteresseerden. „Er zijn nog geen contracten gesloten, maar dat is eerder een kwestie van weken dan van maanden.” Bedrijven kunnen zich bij de NS melden.

„Van oudsher denken wij vanuit de trein, waarbij andere vormen van vervoer een aanvulling zijn”, zegt NS-bestuurslid Tjalling Smit. „Maar andere partijen kunnen het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in een bundel, juist als aanvulling op hun eigen dienstverlening aanbieden.” Smit zegt ook dat het voor deze firma’s financieel aantrekkelijk is en daarnaast milieuvriendelijk.

De bedrijven waarmee de NS wil samenwerken, moeten zelf hun eigen abonnement kunnen samenstellen en ook de prijs bepalen. Zelf zegt het vervoerbedrijf de eerste in Europa te zijn die met bedrijven van buitenaf in zee wil gaan.