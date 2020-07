Novartis schikt rechtszaak voor 642 miljoen

Het Zwitserse farmaciebedrijf Novartis is akkoord met een schikking van 642 miljoen dollar (570 miljoen euro) in een rechtszaak in de Verenigde Staten waarin het bedrijf onder andere werd beschuldigd van betaling van smeergeld aan artsen. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.

Een deel van de regeling had betrekking op het gebruik van het bedrijf van drie stichtingen om betalingen van patiënten te stallen die het multiple sclerose-geneesmiddel Gilenya en nierkanker-medicijn Afinitor afnamen. Een ander deel van de schikking was gericht op het omkopen van artsen om medicijnen van het bedrijf voor te schrijven.

Novartis heeft volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie jarenlang geprobeerd om artsen met allerlei beloningen te overreden om meer medicijnen van het bedrijf voor te schrijven. Artsen werden bijvoorbeeld riant betaald voor spreekbeurten waarin geneesmiddelen van het bedrijf werden aangeprezen. Het bedrijf gaf daar volgens Justitie honderden miljoenen dollars aan uit.