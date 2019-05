Nouryon rekent op verdere groei

Nouryon, de voormalige speciaalchemietak van AkzoNobel, verwacht dit jaar verdere groei te behalen. Volgens topman Charlie Shaver profiteert het bedrijf van een betere productmix en gunstige grondstofprijzen.

In 2018 kwamen de opbrengsten uit op dik 5 miljard euro. Dat is 2 procent meer dan in 2017. „We verwachten de lage eencijferige omzetgroei in 2019 voort te zetten”, stelt Shaver in een handelsbericht. Ook de prognose voor het bedrijfsresultaat is volgens hem positief.

Het bedrijf slaagde er vorig jaar onder meer in om de productie van zogeheten Expancel-microsferen in het Zweedse Sundsvall op te krikken. Dat zijn minuscule plastic balletjes die bij verhitting veel groter worden. Daarnaast werd de productiecapaciteit voor dicumylperoxide in het Chinese Ningbo verdubbeld.

AkzoNobel verkocht zijn speciaalchemietak vorig jaar voor ruim 10 miljard euro aan investeerder Carlyle, dat samen optrok met het Singaporese GIC. De stap was bedoeld om aandeelhouders tevreden te stellen. Zij begonnen eerder te morren toen Akzo toenaderingen van het Amerikaanse PPG om het hele bedrijf in te lijven, afwees. Wereldwijd werken er zo’n 10.000 mensen bij Nouryon.