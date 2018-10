„Nouryon over paar jaar terug naar beurs”

Nouryon, de voormalige chemietak van AkzoNobel, wil onder de vleugels van investeerder Carlyle flink groeien en winstgevender worden. Topman Charlie Shaver denkt dat het voor de hand ligt dat de onderneming dan over drie tot vijf jaar weer terug naar de beurs kan worden gebracht. Dat zou dan waarschijnlijk in de Verenigde Staten gebeuren.

Nouryon stond tot dinsdag bekend als Specialty Chemicals. De nieuwe naam Nouryon is een verwijzing naar het vroegere Deventerse chemiebedrijf Noury & van der Lande dat in de jaren zestig van de vorige eeuw opging in het Akzo-concern.

Volgens Shaver begint het chemiebedrijf aan een nieuw tijdperk, maar wordt het onder AkzoNobel ingezette beleid wel in grote lijnen doorgezet. De topman beloofde verder de nodige strategische investeringen te zullen doen. Hierbij zou moeten worden gedacht aan zo’n 300 miljoen euro per jaar, wat neerkomt op circa 6 procent van de omzet.

Ook benadrukte de Amerikaan dat er momenteel geen plannen zijn voor bijvoorbeeld een grote reorganisatie of het afstoten van bedrijfsonderdelen. Concrete garanties voor de toekomst kon hij evenwel niet geven. „De chemiewereld is constant in verandering”, aldus Shaver, die niet wilde ingaan op recente stakingen bij vestigingen in Nederland.

Vakbonden voeren actie bij zowel AkzoNobel als Nouryon. Ze eisen meer loon en een flinke bijstorting in een pensioenfonds. Werknemers van Nouryon zouden bovendien een werkgelegenheidsgarantie voor vijf jaar moeten krijgen, vinden ze.

Specialty Chemicals werd in maart voor ruim 10 miljard euro verkocht aan Carlyle, dat hierbij samen optrok met het Singaporese investeringsfonds GIC. Zo hoopte AkzoNobel zijn aandeelhouders tevreden te stellen. Die begonnen vorig jaar te morren toen de Nederlanders toenaderingen van hun Amerikaanse branchegenoot PPG Industries om het hele bedrijf in te lijven, herhaaldelijk afwezen.

Wereldwijd werken er nu zo’n 9500 mensen bij Nouryon. Er zijn circa 2500 Nederlandse medewerkers van Specialty Chemicals meegegaan naar het nieuwe bedrijf. Het hoofdkantoor blijft in Amsterdam.