Norwegian annuleert grote bestelling Boeing 737 MAX-vliegtuigen

Norwegian Air schrapt een bestelling van 92 Boeing 737 MAX-vliegtuigen en vijf 787 Dreamliners. Bovendien probeert de Noorse luchtvaartmaatschappij compensatie voor eerdere betalingen te krijgen.

De luchtvaartmaatschappij beëindigt de overeenkomst omdat de 737 MAX-toestellen vanwege veiligheidsredenen lang aan de grond zijn gehouden en de Dreamliner-vliegtuigen mogelijke motorproblemen hebben. In totaal hebben de toestellen een waarde van 10,6 miljard dollar.

Boeing kreeg dit jaar al 313 annuleringen voor bestellingen van 737 MAX-toestellen binnen. Het probleemtoestel was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat twee toestellen kort achter elkaar crashten door een technisch mankement. Bij beide ongelukken kwamen honderden mensen om het leven. Boeing werkt al langer met luchtvaartautoriteiten aan een oplossing.

Norwegian Air is net als veel andere luchtvaartmaatschappijen keihard geraakt door de coronacrisis, doordat de maatschappij nagenoeg geen vluchten meer kon uitvoeren. De budgetvlieger heeft ongeveer 1,5 miljard dollar aan schulden omgezet in eigen vermogen en kreeg steun van de Noorse overheid om instorting te voorkomen. Als onderdeel van de redding is Norwegian van plan zijn vloot te verkleinen en de meeste langeafstandsvluchten tot april volgend jaar te schrappen.