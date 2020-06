Norwegian Air vervoert 98 procent minder passagiers

Norwegian Air heeft ook vorige maand zwaar te lijden gehad onder de gevolgen van de coronacrisis. De Noorse prijsvechter heeft in mei 98 procent minder passagiers vervoerd dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal vlogen er maar 73.401 personen met Norwegian. De oorzaak is dat de meeste vliegtuigen aan de grond bleven om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In april vervoerde de maatschappij 99 procent minder passagiers dan het jaar ervoor.

Norwegian Air verkeerde al voor de coronacrisis in financiële problemen. Vorige maand gaf de budgetvlieger al nieuwe aandelen uit om zo extra geld op te halen. Dat was nodig om in aanmerking te komen voor overheidsgaranties. Eerder hadden ook schuldeisers hun vorderingen al laten vallen in ruil voor aandelen.

Het plan om de luchtvaartmaatschappij te redden zal een verdere herstructurering inhouden. Daarbij zal 95 procent van de vloot tot twaalf maanden aan de grond worden gehouden. Slechts zeven vliegtuigen blijven in bedrijf en er wordt voorlopig alleen binnenlands gevlogen. De maatschappij voorziet een traag herstel vanaf 2021.