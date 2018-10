Northrop Grumman boert goed met raketten

Northrop Grumman, producent van onder meer de B2-bommenwerper en de Global Hawk-drone, boert goed met de onlangs overgenomen rakettenfabrikant Orbital ATK. Het defensieconcern heeft naar aanleiding van de goede resultaten tevens zijn winstverwachting voor heel het jaar opgeschroefd.

Orbital ATK gaat sinds juni door het leven als de Northrop-divisie Innovation Systems en draait op volle toeren. De verkoop van bijvoorbeeld voortstuwing- en lanceersystemen en satellieten zat afgelopen kwartaal in de lift. De omzet van het onderdeel lag met 1,4 miljard dollar pro forma dik 16 procent hoger dan een jaar eerder.

De totale omzet van Northrop Grumman kwam mede door de toevoeging van Orbital ATK 23 procent hoger uit op 8,1 miljard dollar. Onder de streep bleef dik 1,1 miljard dollar over, tegen een winst van 643 miljoen dollar in het derde kwartaal vorig jaar. Northrop Grumman rekent voor heel 2018 nu op een aangepaste winst per aandeel tussen 18,75 en 19 dollar. Afgelopen zomer lag die prognose nog op 16,60 tot 16,85 dollar per aandeel.