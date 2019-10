Noorwegen neemt hap uit staatsfonds

Noorwegen heeft in augustus onverwachts 400 miljoen dollar uit zijn soevereine staatsfonds onttrokken. Dat was sinds 2016, toen de olieprijzen hard daalden, niet meer voorgekomen. De prijsval van olie was ook nu de reden voor de Noren om het spaarvarken aan te boren.

De olieprijzen stonden begin augustus op hun laagste punt in zeven maanden tijd. Door miljoenen aan het fonds te onttrekken werden opbrengsten en uitgaven aan de oliesector in balans gebracht. Dat de Noren hun hand ophouden bij ’s werelds grootste vermogensfonds blijft een zeldzaam fenomeen.

Noorwegen mag volgens de eigen regels jaarlijks tot 3 procent van het vermogen uit het fonds halen om tekorten op te vangen. De spaarpot is gevuld met meer dan 1 biljoen dollar. In mei sprak Noorwegen nog de verwachting uit dit jaar 3,7 miljard dollar aan het fonds toe te voegen. De vraag is nu of daaraan zal worden voldaan.