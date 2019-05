„Noorse poging om Euronext te dwarsbomen”

De twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs proberen het bod van de beursuitbater Euronext op de Noorse aandelenbeurs te blokkeren. Volgens de krant Dagens Næringsliv hebben ze in een brief aan het Noorse ministerie van Financiën gevraagd of de autoriteiten willen eisen dat kopers van Oslo Børs een tweederdemeerderheid bereiken om goedkeuring te krijgen.

Euronext, dat onder meer de beurs in Amsterdam uitbaat, is al een tijdje in een overnamestrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq. Euronext weet zich met zijn overnamebod verzekerd van steun van meer dan de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs.

Nasdaq op zijn beurt moet het volgens de laatste berichten nog doen met toezeggingen van zo’n 37 procent van de investeerders, maar heeft ook de steun van het bestuur van Oslo Børs. De twee grootste aandeelhouders, DNB en KLP, scharen zich eveneens achter het voorstel van Nasdaq.

Zowel Euronext als Nasdaq biedt ongeveer 705 miljoen euro op Oslo Børs. De partijen kregen onlangs beide een positieve aanbeveling van de Noorse financiële toezichthouder voor de overname. Maar het blijft nog altijd wachten op een oordeel van het ministerie van Financiën.