Noorse economie gekrompen door coronamaatregelen

De economie van Noorwegen is in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen vanwege de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor werden veel bedrijven gesloten. Voor heel dit jaar kan de Noorse economie met meer dan 5 procent krimpen, aldus het Noorse statistiekbureau.

Volgens het bureau was sprake van een krimp met 1,9 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In dat cijfer is de volatiele Noorse olie- en gasproductie op zee niet meegerekend. Vooral in maart was duidelijke krimp te zien door de maatregelen tegen het virus. De Noorse overheid legde die maand een groot deel van het openbare leven stil.

„De stilstand van de Noorse economie vanwege de pandemie is ongekend”, zegt het statistiekbureau. Voor volgend jaar wordt wel weer op economische groei in Noorwegen gerekend.