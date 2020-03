Noorse centrale bank voert opnieuw renteverlaging door

De centrale bank van Noorwegen verlaagt opnieuw de rente om de economie door de coronacrisis te helpen. De rente gaat met 0,75 procentpunt omlaag naar 0,25 procent, het laagste niveau ooit. Vorige week kwam de Noorse centrale bank ook al met een renteverlaging. Verdere stappen worden niet uitgesloten.

De Noorse economie krijgt een dubbele klap van het coronavirus, eerst door de pandemie zelf en als tweede door de ingezakte olieprijzen. Noorwegen is een van grotere netto-exporteurs van olie.

Volgens de centrale bank is de ingreep nodig om Noorse bedrijven met lagere financieringskosten de crisis te helpen overleven. Ook kunnen huishoudens, die hun inkomen zien dalen, de boost van een lagere rente goed gebruiken. Daarnaast als het virus eindelijk overwaait, kan de economie met de lage rente sneller weer op gang komen.

Tal van ondernemingen in het land sloten hun deuren of voerden werktijdverkorting in om de verspreiding van het virus te beteugelen, aldus de centrale bank. Daarnaast daalde de Noorse kroon scherp, wat druk zet op ondernemingen die uit het buitenland onderdelen importeren. De monetaire autoriteit merkt dat „veel” Noren hun baan kwijtraken wat al in een hoger werkloosheidscijfer te zien is.