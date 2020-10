Noors staatsfonds wordt weer rijker

Het Noorse staatsinvesteringsfonds is in het derde kwartaal meer waard geworden. De beleggingen van het fonds werden 4,3 procent meer waard, ofwel 412 miljard kroon (37,7 miljard euro). In de eerste helft van het jaar had het fonds nog een negatief rendement van 3,4 procent. Het fonds heeft een waarde van ongeveer 1 biljoen euro.

De Noren beleggen de opbrengsten van de olieindustrie in hun land in duizenden beursgenoteerde bedrijven. Die aandelen leverden in het afgelopen kwartaal een rendement van 5,7 procent op. Daarnaast steken ze geld in obligaties en vastgoed. De rendementen op die investeringen waren met 1,1 procent en 0,9 procent een stuk lager.

Onzekerheid vanwege het coronavirus speelt nog een flinke rol op de aandelenmarkten, zegt de nieuwe topman van het investeringsfonds Nicolai Tangen. Over zijn aanstelling was veel te doen, mede omdat hij het door hem opgerichte hedgefonds in eerste instantie niet had afgestoten. Daardoor kon belangenverstrengeling ontstaan.