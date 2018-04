Noors staatsfonds verliest miljarden op beurs

Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft afgelopen kwartaal voor miljarden aan beleggingen zien verdampen door de recente onrust op de aandelenmarkten. Het grootste staatsfonds ter wereld boekte een negatief rendement van 1,5 procent, wat neerkomt op een verlies van omgerekend bijna 18 miljard euro.

Het gaat om het eerste kwartaalverlies in twee jaar. Boosdoener is vooral het rentespook dat wereldwijd op de beursvloeren rondwaarde. Beleggers maakten zich erg druk over de stijgende inflatie en de mogelijke gevolgen hiervan voor het rentebeleid van centrale banken. De Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor extra onrust toen hij importheffingen aankondigde en een handelsoorlog leek te ontketenen.

Het in 1990 opgerichte staatsfonds beheert de inkomsten uit de olie- en gassector van Noorwegen. Met dat geld investeren de Noren in zo’n 9000 beursgenoteerde bedrijven in de wereld. De marktwaarde van het fonds bedraagt momenteel zo’n 839 miljard euro. Overigens kondigde het fonds in november aan om zelf mogelijk uit beleggingen in de olie- en gasindustrie te stappen, vooral om het fonds minder kwetsbaar te maken voor de schommelingen van de olieprijzen.