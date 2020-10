Noors softwareconcern Visma koopt opnieuw Nederlands bedrijf

Het Noorse softwareconcern Visma heeft opnieuw een Nederlandse onderneming ingelijfd. Dit keer was Advitrae aan de beurt. Eerder kochten de Noren onder meer al Idella en Raet. Hoeveel Visma voor Advitrae betaalt, is niet naar buiten gebracht.

Advitrae richt zich op softwareoplossingen voor het onderwijs. Voor ruim 1 miljoen leerlingen, studenten en docenten worden er planningen en roosters gemaakt. Het in 2003 opgerichte bedrijf heeft vestigingen in Eindhoven en Arnhem. De organisatie zal zelfstandig onder de huidige naam blijven werken, maar gaat wel samenwerken met andere Visma-bedrijven.

De Noren vinden de onderwijsmarkt erg interessant en zetten hier naar eigen zeggen vol op in met deze overname. Visma is de laatste jaren al flink gegroeid. Het bedrijf is actief in Scandinavië, de Benelux, Oost- en Midden-Europa en Latijns-Amerika. Met 11.000 medewerkers en een jaaromzet van meer dan 1,5 miljard euro is de onderneming een van de grotere Europese softwarebedrijven. Visma is ook bekend als sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma.