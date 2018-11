Noors softwarebedrijf shopt weer in Nederland

Het Noorse softwarebedrijf Visma heeft voor de vierde keer in vier maanden een Nederlands bedrijf ingelijfd. Hoeveel voor Idella, een fintechbedrijf met honderd medewerkers, wordt neergeteld is niet bekendgemaakt.

Visma maakte eerder naar verluidt al 600 miljoen euro over voor softwarebedrijf Raet. De overnamebedragen voor de kleinere spelers ProActive en Pinkweb zijn niet bekend.

De overname van Idella is mogelijk niet de laatste van Visma in Nederland. Visma laat weten te blijven zoeken naar mogelijkheden om zijn aanwezigheid in de regio te vergroten. In totaal werken bij Visma 8500 mensen. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 1,2 miljard euro.