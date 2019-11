Noord-Amerikaanse tak doet Toyota goed

De Japanse autobouwer Toyota heeft de winst in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar zien stijgen. Dat kwam onder meer doordat er wereldwijd meer auto’s werden verkocht. Maar vooral de verbetering van de marktomstandigheden in de Verenigde Staten deed het concern goed.

Toyota zag de operationele winst met 14 procent stijgen tot 662,3 miljard yen. Dat is omgerekend ruim 5,5 miljard euro. Het was het sterkste kwartaal voor de grootste Japanse automaker sinds het boekjaar 2015. Toyota handhaafde zijn doelstelling voor wat betreft de operationele jaarwinst.

In totaal verkocht de autoproducent in de meetperiode 2,75 miljoen wagens. Dat waren er een jaar eerder 2,18 miljoen. De verkopen in de grootste markt, Noord-Amerika, dikten met 5,6 procent aan. Toyota heeft zijn strategie in de VS wat aangepast, door er meer pick-ups en SUV’s te produceren die in de regio populair zijn. Ook kortingen werden verminderd. De verkopen in Azië, inclusief China, stegen met 3,4 procent.