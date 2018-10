Noord-Amerikaanse omzet helpt Fiat Chrysler

Automaker Fiat Chrysler heeft in het derde kwartaal vooral in Noord-Amerika goede zaken gedaan. Daar ging de omzet omhoog, vooral door de populariteit van pick-ups en duurdere Jeep-modellen. In Azië had de automaker last van de afzwakkende Chinese markt.

Wereldwijd leverde Fiat Chrysler in het derde kwartaal 3 procent meer auto’s af. Ook verkocht de automaker duurdere auto’s. Dat leidde op jaarbasis tot een omzetstijging van 9 procent tot 28,7 miljard euro. De nettowinst daalde naar 564 miljoen euro, onder meer door een eenmalige last van 700 miljoen euro voor een Amerikaanse zaak rond sjoemeldiesels. De aangepaste nettowinst ging wel met ruim de helft omhoog tot 1,4 miljard euro.

Fiat Chrysler herbevestigde zijn omzet- en winstprognoses voor het hele jaar. Ook maakt het bedrijf bekend voor 2 miljard euro aan bijzonder dividend uit te betalen. De extra uitkering aan aandeelhouders is mogelijk door de onlangs bekendgemaakte verkoop van auto-onderdelenmaker Magnetti Marelli voor 6,2 miljard euro.