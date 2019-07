Noodweer VS drukt resultaten chemiereus Bayer

De Duitse chemiereus Bayer voelt het noodweer in de Verenigde Staten in zijn resultaten. Door overstromingen in het Midwesten in het afgelopen kwartaal viel de verkoop van de tak voor landbouwproducten tegen. Ook het handelsconflict tussen de Amerikanen en Chinezen drukte op de opbrengsten, liet het concern weten.

De omzet van de tak voor landbouwmiddelen steeg in het tweede kwartaal weliswaar met 59 procent, maar dat kwam voornamelijk door de overname van Monsanto vorig jaar. Zonder invloed van overnames of wisselkoersen was er juist sprake van 3,1 procent krimp.

Bayer heeft in de VS ook te maken een toename van het aantal rechtszaken over onkruidverdelger Roundup, dat kanker zou veroorzaken. In totaal lopen er circa 18.400 rechtszaken in verband met het omstreden middel. Bayer houdt vol dat Roundup veilig is, maar stelde wel een bemiddelaar aan voor alle claims. In een aantal zaken werd Bayer al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van tientallen miljoenen dollars.

De totale omzet steeg met ruim 21 procent tot een kleine 11,5 miljard euro. Gecorrigeerd voor overnames en wisselkoersen was er sprake van 0,9 procent groei. De winst over het tweede kwartaal bedroeg 404 miljoen euro, een daling van bijna 50 procent.