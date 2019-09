Noodnummer voor Thomas Cook-reizigers

Garantiefonds SGR maakt rond 09.30 uur een noodnummer bekend op de website voor reizigers die met Thomas Cook op vakantie zijn of op vakantie zouden gaan. Dat nummer is onder meer bedoeld voor reizigers die op vakantie in de problemen zijn gekomen doordat bijvoorbeeld hoteluitbaters lastig doen.

Het garantiefonds werkt met het callcenter samen met reisorganisatie TUI, die momenteel het callcenter aan het inrichten is. Ook staan vele reisbureaus de SGR bij.

Thomas Cook Nederland deed maandag bij de SGR melding van financieel onvermogen. Er is nog geen sprake van een faillissement. Alle reizen van Nederlanders die via Thomas Cook Nederland met het vliegtuig op vakantie wilden, gaan om die reden niet door.