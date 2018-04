Noodlijdend GM Korea akkoord met vakbonden

General Motors (GM) heeft in Zuid-Korea een voorlopig akkoord bereikt met zijn personeel. Eerder dreigde de automaker uitstel van betaling aan te vragen als vakbonden hervormingsplannen niet zouden steunen. De bonden hebben onder meer ingestemd met de bevriezing van de lonen en een versobering van de arbeidsvoorwaarden.

GM Korea leed de afgelopen vier jaar een verlies van bijna 3 miljard dollar. Een voorstel van het bedrijf om stevig te gaan reorganiseren, inclusief sluiting van een fabriek, zette de verhoudingen met de vakbonden op scherp. Deze maand bestormden tientallen werknemers het GM-kantoor in Incheon nog uit woede over het schrappen van bonussen.

GM dreigde op zijn beurt met een vertrek uit het Aziatische land, waar de autofabrikant 16.500 werknemers heeft. Nu roemt Kaher Kazem, topman van de dochteronderneming, de „inzet” die vakbonden hebben getoond voor een reddingsplan. Volgens de Korean Economic Daily komt GM met omgerekend 379 miljoen euro over de brug voor het onderdeel.

Ook de Koreaanse overheid voert gesprekken met GM, dat staatssteun vraagt in de vorm van nieuwe investeringen en belastingvoordelen. De onderhandelingen gaan onder meer om nieuwe leningen van de Koreaanse ontwikkelingsbank (KDB). Of dat krediet er komt, hangt van een tussentijds boekenonderzoek. De overheid heeft via de KDB een belang van 17 procent in GM Korea.