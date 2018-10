Noodgedwongen al jong aan het roer

Ondanks hun jonge leeftijd staan Evert (29) en Lisa (25) van Wolfswinkel uit Barneveld aan het roer van elkekastopmaat.nl. Ze zetten daarmee het bedrijf van hun vader voort, die twee jaar geleden plotseling overleed.

De nieuwe showroom aan de Bellstraat in Barneveld oogt fris en nieuw. „Dat is hij ook”, zegt Lisa van Wolfswinkel. Ze heeft wel even tijd voor een gesprek over het bedrijf. Haar broer Evert is enkele meters verderop in gesprek met klanten. Potlood in de aanslag, voor de eerste schetsen van een inbouwkast.

Dat is overigens niet waar vader Wim van Wolfswinkel in 2005 mee begon, aldus Lisa. „Hij kwam uit de interieurinrichting en ging daar in eerste instantie mee verder. Pas later richtte hij zich meer en meer op op maat gemaakte inbouwkasten.”

Portret

Het portret van vader Van Wolfswinkel staat op een prominente plaats in de winkel. „We zetten het werk van onze vader voort. Zo voelt dat ook. Geen van beiden hebben we gewild dat we nu al aan het roer zouden staan van het bedrijf, maar het is zo gegaan.”

In juni 2016 overleed Wim van Wolfswinkel aan een hartinfarct. Hij werd 51 jaar. Hij liet een vrouw en dertien kinderen achter. Drie zijn er ondertussen getrouwd, onder wie Evert. Lisa en haar broertjes en zusjes wonen nog thuis.

„Gelukkig loopt het bedrijf goed, zodat we het gezin kunnen onderhouden”, aldus Lisa. Trots op het feit dat alles zo draait, kan ze niet zijn. „Wel dankbaar.”

Dat is ze ook nu de showroom eindelijk klaar is. Eind vorige maand hielden ze, na ruim twee jaar, een open dag. „Die stond al veel eerder in de planning, maar toen mijn vader overleed hebben we die op de lange baan geschoven. Toch wilden we hem wel houden, om te laten zien wat onze vader heeft opgebouwd.”

Dat blijkt een modern, goedlopend bedrijf te zijn dat zich specialiseert in allerhande inbouw- en wandkasten. Op maat gemaakt, volledig in eigen beheer. Lisa wijst naar een glazen wand tussen de showroom en de werkplaats. „Daar zijn we dan wel een beetje trots op. Klanten kunnen zien wat er in de werkplaats gebeurt. We maken hier alles zelf, tot op de millimeter nauwkeurig.”

Online

Het inmeten is de taak van Evert, die daarvoor hele zaterdagen op pad is. Want het werkgebied van elkekastopmaat.nl is groeiend, aldus Lisa. Dat komt onder meer door de aanwezigheid op internet. „Het bedrijf heette eerst alleen Wim van Wolfswinkel, maar we hebben er bewust een naam aan toegevoegd die we ook online goed kunnen gebruiken.”

Iets van het interieurgebeuren uit de begintijd is nog wel aanwezig. Zo kan de klant niet alleen kasten, maar ook vloeren en gordijnen bestellen. De focus ligt echter op de kasten.

Evert en Lisa hebben het aanbod wel verbreed, na het overlijden van hun vader. „Wij hebben iets met designkasten en dingen waar de klant door verrast wordt.” Als voorbeeld loopt Lisa naar een grote plaat van een landschap. Daarachter blijkt een inbouwkast schuil te gaan. Ze glimlacht. „Had je niet verwacht, hè? Kijk, dat vinden we mooi. Niet zo standaard.”

Geur van hout

Tegelijk haast ze zich te zeggen dat de klant uiteindelijk bepaalt wat hij wil. „We kunnen alles maken”, stelt ze. Om dat te bewijzen, loopt ze naar de werkplaats. Werknemers werken er aan de nodige deuren, lades en onderdelen voor nieuw te maken kasten. De geur van hout hangt in de lucht.

Lisa wijst naar de hypermoderne machines die er staan. „Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een programma om het productieproces verder te automatiseren. Nu is dat nog veelal op papier. Als dat eenmaal geautomatiseerd is, moet dat ons veel werk besparen.”

Zulke ambitieuze projecten willen nog weleens falen, terwijl er veel geld en tijd in gaat zitten. Een risico dus. „Klopt”, erkent Lisa nuchter. „Maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd.”

digibron.nl/dezaak

Bedrijfsgegevens

Wie: Wim van Wolfswinkel, elkekastopmaat.nl

Waar: Barneveld

Sinds: 2005

Wat: interieurinrichting en kasten op maat

Aantal werknemers: 13