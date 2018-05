Nokia staat voor verkoop smartwatchdivisie

Nokia voert exclusieve onderhandelingen over de verkoop van het onderdeel dat onder meer smartwatches en slaaptrackers maakt. Koper is naar verwachting Éric Carreel, medeoprichter en voormalig baas van Withings. Die start-up werd een paar jaar geleden voor 170 miljoen euro overgenomen door het Finse concern. Het bedrijfje ging op in de gezondheidsdivisie van Nokia.

Nokia wil zich meer en meer richten op draadloze netwerkapparatuur en minder op consumentenelektronica. Vorig jaar schreef het Finse bedrijf al 141 miljoen euro af op het onderdeel. Nokia rekent nog dit kwartaal overeenstemming te bereiken met Carreel. Dat gebeurt nadat ook het personeel is bijgepraat en akkoord is met het voornemen. Een overnameprijs werd niet gemeld.

Eerder dit jaar liet het bedrijf al weten minder geld in de ontwikkeling van consumentenproducten te steken. Destijds werden alle strategische opties voor het onderdeel Digitale Gezondheid bekeken.