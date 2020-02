‘Nokia onderzoekt strategische opties’

Het Finse netwerktechnologiebedrijf Nokia kijkt naar verluidt naar zijn toekomst als zelfstandig bedrijf. Het ervaart de nodige concurrentiedruk en lijkt met adviseurs te zoeken naar oplossingen om deze het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook gedacht aan de verkoop van onderdelen of een fusie, zo meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Nokia stelde eerder zijn verwachtingen voor de winst en de winstmarge voor 2019 en dit jaar bij. Het bedrijf voelt onder meer de concurrentie van het Chinese Huawei en het Zweedse Ericsson in de strijd om marktleider te worden op 5G-gebied. Met name Ericsson is bereid om contracten tegen kleine marges af te sluiten om zo marktaandeel te winnen.

Een overname door een van deze twee partijen lijkt niet aan de orde, aangezien er op de netwerkmarkt weinig partijen zijn. Daarmee zouden direct mededingingsbezwaren kunnen volgen. Nokia zelf wilde niet op de berichten reageren.