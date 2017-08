Nokia gaat strijd met Apple en Samsung aan

Telefoonmerk Nokia gaat de strijd met de topmodellen van Apple en Samsung weer aan. De Nokia 8 komt in september op de markt voor zo’n 600 euro, liet maker HMD Global woensdag bij de presentatie van het toestel weten.

HMD kocht in 2016 de rechten op de naam Nokia voor de telefoonmarkt van Microsoft. Dat deed het Finse bedrijf samen met Foxconn-dochter FIH Mobile, dat de toestellen maakt.

Tot nu toe had HMD zich toegelegd op goedkopere toestellen, zoals een nieuwe versie van de klassieke Nokia 3310. In februari had het bedrijf verder de Nokia 3 en de Nokia 5 op de markt gebracht, die minder dan 200 euro kosten. Volgens HMD-productdirecteur Juho Sarvikas was dat een logische keuze omdat de helft van de wereldwijd verkochte smartphones minder dan 250 euro kost.

De komende maanden wordt de concurrentie van de Nokia 8 duidelijk. Apple komt in september met nieuwe iPhones, Samsung introduceert rond dezelfde tijd de Galaxy Note 8.